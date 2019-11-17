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Posted 17 ноября 2019, 07:32

Published 17 ноября 2019, 07:32

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

Ростовчане заявили, что модель Костенко слишком худая

17 ноября 2019, 07:32
Подписчики модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону заявили, что она слишком худая, сообщается в Instagram девушки.

Костенко опубликовала фото в купальнике на берегу моря. Она написала, что снимок сделал ее супруг.

Многие пользователи в комментариях написали, что девушка красивая. Другие посчитали, что ей стоит поправиться.

«Страшно худая… Поправьтесь, Анастасия, будете еще прекраснее», — прозвучало в комментариях.

Также подписчики начали гадать, кто родится у ростовчанки. Многие придерживаются мнения, что будет девочка.

#Общество#Новости
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