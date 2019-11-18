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Эксперты рассказали о первичных признаках развития рака легких

18 ноября 2019, 11:15
Фото: pixabay.com
На портале «Медикфорум» рассказали о том, какие первичные признаки могут указывать на формирование рака легких, несмотря на сложность диагностирования этой болезни до последних стадий.

К числу первичных возможных признаков болезни принято относить сильный кашель, кровавую мокроту, боли в груди и проблемы с дыханием. В случае повторного воспаления легких и инфекций дыхательной системы, врачи рекомендуют пройти обследование. На болезнь могут также указывать отек лица и шеи, постоянная хрипота, одышка при незначительной нагрузке, значительная потеря веса и аппетита, а также усталость и лихорадка. Об этом 17 ноября сообщило агентство RNS.

Нетипичными симптомами рака легких считают болезненные ощущения в костях нижних конечностей, остеопороз, формирование жировых отложений в средней части тела, а также утолщение ногтей и пальцев.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили о том, что 83 процента смертей от хронического обструктивного заболевания легких и 84 процента смертей от рака легких вызывает курение.

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