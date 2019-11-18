Эксперты рассказали о первичных признаках развития рака легких

К числу первичных возможных признаков болезни принято относить сильный кашель, кровавую мокроту, боли в груди и проблемы с дыханием. В случае повторного воспаления легких и инфекций дыхательной системы, врачи рекомендуют пройти обследование. На болезнь могут также указывать отек лица и шеи, постоянная хрипота, одышка при незначительной нагрузке, значительная потеря веса и аппетита, а также усталость и лихорадка. Об этом 17 ноября сообщило агентство RNS.