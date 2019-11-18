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Фолловеры обвинили ростовчанку Костенко в сокрытии пола ребенка

18 ноября 2019, 07:48
Фото: instagram.com/kostenko.94
анастасия костенко дмитрий тарасов
Подписчики модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону уверены, что она специально скрывает от них пол ребенка, комментарии появились в Instagram девушки.

Костенко ждет уже второго ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова. Многим ее подписчикам интересно, какой будет пол, но это пока остается загадкой.

Костенко опубликовала фото, где она сидит за столом. Она написала, что снимки с последнего УЗИ отсутствуют, так как ребенок спрятался. «Мы очень ждем нашего второго малыша, недавно даже говорили, будет ли он похож на Милашку и вообще, на кого же он будет похож?!» — заявила модель.

«Не мути, Настя, вы прекрасно знаете кто будет. Но ваше право, говорить или нет», — написала одна из подписчиц про пол ребенка. Костенко ответила, что лучше внимательно читать, чем язвить. Ее собеседница посчитала, что модель «сорвалась с цепи».

До этого хейтеры Костенко заявили, что ее дочь умнее мамы.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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