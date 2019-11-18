Фолловеры обвинили ростовчанку Костенко в сокрытии пола ребенка

Костенко опубликовала фото, где она сидит за столом. Она написала, что снимки с последнего УЗИ отсутствуют, так как ребенок спрятался. «Мы очень ждем нашего второго малыша, недавно даже говорили, будет ли он похож на Милашку и вообще, на кого же он будет похож?!» — заявила модель.