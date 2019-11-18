С экс-директора «Донреко» не смогли взыскать убытки компании

Posted 18 ноября 2019, 13:37
Published 18 ноября 2019, 13:37
Modified 1 октября, 13:27
Updated 1 октября, 13:27
Так, конкурсный управляющий «Донреко» обратился в суд с требованием взыскать с бывшего гендиректора убытки предприятия в размере более одного миллиона рублей.
ООО «Донская региональная компания» зарегистрировано в Ростовской области в 2011 году. Основным видом деятельности компании является забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Предприятие обеспечивает водоснабжение и водоотведение в Новошахтинске, Зверево, Гуково, Белой Калитве, Красном Сулине, Зернограде и других городах Ростовской области.
В 2015 году несколько десятков организаций потребовали банкротства компании, тогда Арбитражный суд ввел в отношении компании процедуру наблюдения.
В июле в Зерноградском районе завели уголовное дело в отношении экс-руководителя водоснабжающей организации «Донреко» за растрату материалов на 1,5 миллиона рублей.
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