Рыбоходный канал построят в Ростовской области на федеральные средства

По словам замгубернатора, задача региона сделать проектно-сметную документацию с экспертизой, а федеральная власть обеспечит финансирование строительство Кочетовского канала. “Ориентировочно мы рассчитываем до 2022 года сделать проектно-сметную документацию с экспертизой, и на 2022 год просить деньги для финансирования рыбоходного Кочетовского канала", - цитирует издание Виктора Гончарова.