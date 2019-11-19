Рыбоходный канал построят в Ростовской области на федеральные средства

Posted 19 ноября 2019, 18:38
Published 19 ноября 2019, 18:38
Modified 1 октября, 14:16
Updated 1 октября, 14:16
Финансирование строительства канала будет осуществляться из федерального бюджета. Стоимость оценивается в 770 миллионов рублей.
По словам замгубернатора, задача региона сделать проектно-сметную документацию с экспертизой, а федеральная власть обеспечит финансирование строительство Кочетовского канала. “Ориентировочно мы рассчитываем до 2022 года сделать проектно-сметную документацию с экспертизой, и на 2022 год просить деньги для финансирования рыбоходного Кочетовского канала", - цитирует издание Виктора Гончарова.
Новый рыбоходно-нерестовый канал позволит рыбе беспрепятственно попадать в нерестилища Нижнего Дона и не терять темпы воспроизведения.
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