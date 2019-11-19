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Posted 19 ноября 2019, 18:38

Published 19 ноября 2019, 18:38

Modified 1 октября, 14:16

Updated 1 октября, 14:16

Рыбоходный канал построят в Ростовской области на федеральные средства

19 ноября 2019, 18:38
К 2022 году в Ростовской области планируется разработать проектно-сметную документацию с экспертизой на строительство Кочетовского рыбоходного канала, передает ТАСС с ссылкой на слова замгубернатора региона Виктора Гончарова.

Финансирование строительства канала будет осуществляться из федерального бюджета. Стоимость оценивается в 770 миллионов рублей.

По словам замгубернатора, задача региона сделать проектно-сметную документацию с экспертизой, а федеральная власть обеспечит финансирование строительство Кочетовского канала. “Ориентировочно мы рассчитываем до 2022 года сделать проектно-сметную документацию с экспертизой, и на 2022 год просить деньги для финансирования рыбоходного Кочетовского канала", - цитирует издание Виктора Гончарова.

Новый рыбоходно-нерестовый канал позволит рыбе беспрепятственно попадать в нерестилища Нижнего Дона и не терять темпы воспроизведения.

Ранее сообщалось, что Ростовская область обеспечила пятую часть объема товарной рыбы в России.

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