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Posted 20 ноября 2019, 05:49

Published 20 ноября 2019, 05:49

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

Спасатели в Ростове помогли пенсионерке, которая упала с кровати

20 ноября 2019, 05:49
В Ростове-на-Дону спасатели оказали помощь пожилой женщине, которая упала с кровати, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС города.

В управление поступил звонок из Железнодорожного района с просьбой помочь тяжеловесной женщине. В квартире на улице Рабочей она переворачивалась на кровати и упала на пол.

«Прибывшие специалисты аккуратно подняли пенсионерку и положили обратно на кровать», — сказано в сообщении.

Отмечается, что спасатели на постоянной основе помогают лежачим или тяжеловесным больным. На минувшей неделе они выезжали на подобные вызовы более 10 раз.

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