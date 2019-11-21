Называвшую себя женой Путина украинку задержали и отправили в психбольницу
21 ноября 2019, 13:59
Фото: pixabay.com
На Красной площади сотрудники ФСО задержали гражданку Украины, которая кричала о том, что она - супруга российского президента Владимира Путина. Таким образом она пыталась попасть к нему на прием.
После задержания женщину передали полиции, откуда ее увезли в психиатрическую больницу им. Алексеева. Такое решение приняли в связи с подозрением на шизофрению у задержанной. Об этом 21 ноября сообщило агентство RNS.