rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ученый обнаружил насекомых на фото с Марса

21 ноября 2019, 12:02
Фото: pxhere.com
Энтомолог Уильям Ромозер из Университета Огайо в США заявил об обнаружении на фотографиях, которые были сделаны марсоходом Curiosity, следов существ, сильно напоминающих земных насекомых и змей.

Газета “Известия” пишет, что согласно убеждениям Ромозера, на Марсе обитают формы жизни, схожие с земными членистоногими и обладающие крыльями, панцирями, усиками и сегментированными симметричными телами. Так, энтомолог рассмотрел на фотоматериалах структуры, которые выделяются на фоне верхнего рыхлого слоя марсианского грунта. При этом, некоторые из них находились в позах, которые являются характерными для двигающегося насекомого.

Отмечается, что некоторыми экспертами выдвигаются предположения о так называемом “заболевании” профессионального характера — иллюзии, когда ученый видит то, что он изучал в течение долгих лет.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58