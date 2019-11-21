Ученый обнаружил насекомых на фото с Марса

Газета “Известия” пишет, что согласно убеждениям Ромозера, на Марсе обитают формы жизни, схожие с земными членистоногими и обладающие крыльями, панцирями, усиками и сегментированными симметричными телами. Так, энтомолог рассмотрел на фотоматериалах структуры, которые выделяются на фоне верхнего рыхлого слоя марсианского грунта. При этом, некоторые из них находились в позах, которые являются характерными для двигающегося насекомого.