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Posted 21 ноября 2019, 14:25

Published 21 ноября 2019, 14:25

Modified 1 октября, 15:06

Updated 1 октября, 15:06

В Ростове проверят психику следователя, взявшего в заложники супругу

21 ноября 2019, 14:25
В Ростове-на-Дону назначили судебно-психиатрическую экспертизу по делу о захвате заложника следователем, сообщили в региональном УСКР.

По факту незаконного лишения свободы завели уголовное дело, сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в среду утром подполковник Сергей Ткачев попытался избежать обысков по делу в отношении генерала УФСИН Муслима Даххаева. Он взял в заложники супругу, из-за чего пришлось оцепить целый квартал.

После этого мужчину удалось задержать. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

#Общество#Новости
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