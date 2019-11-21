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В Ростовской области не нашли кладбища свиней, о котором рассказал сосед фермера

21 ноября 2019, 14:17
Фото: pixabay.com
кладбище свиней
В хуторе Трофимов Ростовской области не нашли свалки трупов свиней с личного подсобного хозяйства, о которой сообщил местный житель, сообщило региональное управление ветеринарии.

Жалоба поступила в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Минприроды России.

В обращении житель Морозовского района рассказал, что в хуторском ЛПХ содержат около 300 свиней, трупы которых якобы сбрасывают в реку. По словам автора обращения, на территории фермы навалены кучи навоза, от них стоит сильный запах по всему населенному пункту.

По приезде на место ветеринаров выяснилось, что автор жалобы сильно исказил факты. В частности, на ферме содержится всего 26 свиней, предназначенных на убой, на участке от фермы к реке растет высокая нетронутая трава, а значит, к водоему от хозяйства никто не ходил и ничего не носил. Кроме того, навоз на ферме складируют в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства.

Отмечается, что на хозяина ЛПХ составили протокол за нарушение, не имевшего отношения к жалобе.

Ранее фермеры села Березовка в Ростовской области обвинили соседа в распространении бруцеллеза.

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