В Ростовской области не нашли кладбища свиней, о котором рассказал сосед фермера

По приезде на место ветеринаров выяснилось, что автор жалобы сильно исказил факты. В частности, на ферме содержится всего 26 свиней, предназначенных на убой, на участке от фермы к реке растет высокая нетронутая трава, а значит, к водоему от хозяйства никто не ходил и ничего не носил. Кроме того, навоз на ферме складируют в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства.