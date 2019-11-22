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Posted 22 ноября 2019, 14:57

Published 22 ноября 2019, 14:57

Modified 17 сентября 2022, 16:34

Updated 17 сентября 2022, 16:34

Сделка Альфа-Банка по выпуску еврооблигаций вызвала рекордный интерес у инвесторов

Сделка Альфа-Банка по выпуску еврооблигаций вызвала рекордный интерес у инвесторов

22 ноября 2019, 14:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Всего за день еврооблигации Альфа-Банка привлекли S450 млн инвестиций. Примечательно, что бумагами заинтересовались не только российские, но и зарубежные инвесторы.

Допразмещение срочных еврооблигаций Альфа-Банка, соответствующих требованиям Базель III, вызвало ажиотаж на бирже и превысило ожидания по спросу в 2 раза. Если изначально Альфа-Банк рассчитывал на спрос в S350 млн, то в ходе размещения ценных бумаг он дошел до S700 млн.

Примерно 25% выпуска скупили крупные американские фонды. Примечательно то, что банку пришлось даже урезать интересы инвесторов из США. «Мы были вынуждены ограничить их, поскольку наш приоритет - удовлетворить российский спрос, который нас поддерживал все эти годы», – отметил заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов. Также интерес к облигациям проявили инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других европейских государств. Топ-менеджер банка удовлетворен высоким спросом у зарубежных бизнесменов. Он считает это положительным сигналом для экономики РФ в целом.

Чухлов сообщил, что допразмещение будет учтено, как один совокупный объем с первоначальным выпуском, он составит S850 млн. Для Альфа-Банка такой объем субординированного выпуска является рекордным.

Полученные средства Альфа-Банк направит на рост кредитного портфеля. По словам Алексея Чухлова, у банка очень масштабные планы на 2020 год. Особенно в сфере кредитования малого и среднего бизнеса и в розничном сегменте. При этом банк имеет внушительный запас надежности и выполняет все нормативы по достаточности капитала, предъявляемые Центробанком.

Как сообщает gorod55.ru, в текущем году Альфа-Банк дважды размещал свои облигации. В начале года были выпущены еврооблигации на 10 млрд рублей, срок погашения которых составил 3,5 года пр ставке в 9,35%. В октябре были размещены субординированные еврооблигации на сумму $400 млн.

Ноябрьские облигации размещены по цене 101% от номинала, что соответствует доходности к дате колл-опциона 5,73% годовых.

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