Сделка Альфа-Банка по выпуску еврооблигаций вызвала рекордный интерес у инвесторов

Примерно 25% выпуска скупили крупные американские фонды. Примечательно то, что банку пришлось даже урезать интересы инвесторов из США. «Мы были вынуждены ограничить их, поскольку наш приоритет - удовлетворить российский спрос, который нас поддерживал все эти годы», – отметил заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов. Также интерес к облигациям проявили инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других европейских государств. Топ-менеджер банка удовлетворен высоким спросом у зарубежных бизнесменов. Он считает это положительным сигналом для экономики РФ в целом.