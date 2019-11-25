Донские предприниматели освоят европейские рынки

По мнению экспертов, донские предприятия малого и среднего бизнеса уже достигли высокого качества продукции и услуг при конкурентоспособной ценовой политике. «Подводя итоги, отмечу, что нам удается достигать хороших результатов. Каждая бизнес-миссия обязательно завершается заключением договоров на экспорт донской продукции. Поэтому дальнейшая работа Центра будет тоже направлена на организации бизнес-миссий, на участие в выставках. В частности, в 2020 году мы планируем посетить выставку продуктов питания „Продэкспо“. Также, проведены переговоры с компанией „Chin Expert“ из Китая, на которых мы обсудили возможность организации реверсной бизнес-миссии на территории Ростовской области, — делится планами Евгения Гавриленко. — Тем не менее, нам важно и мнение донских предпринимателей. Мы ждем предложений от предприятий малого и среднего бизнеса. В посещении каких стран вы заинтересованы? Какие бизнес-миссии вам интересны? Появление каких новых услуг вы ждете в нашем Центре? Ваши пожелания просим направлять на электронный адрес, или позвонив по телефону. Все контакты для связи указаны на официальном сайте Центра координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области».