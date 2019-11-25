Донские предприниматели освоят европейские рынки

Расширить границы бизнеса и выйти на внешние рынки донским компаниям помогают специалисты Центра координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области. Каждая бизнес-миссия Центра демонстрирует высокую результативность. Это подтверждено числом заключенных контрактов на экспортные поставки донской продукции.
С точки зрения экспертов, бизнес-миссия — это эффективный инструмент для развития предпринимательства, который дает отличную возможность не только расширить рынок сбыта, но и увеличить объемы продаж, найти новых покупателей. Основное преимущество бизнес-миссии эксперты видят в организации В2В встреч и проведении прямых переговоров между заинтересованными участниками процесса: местными предпринимателями и зарубежными контрагентами. Причем в течение короткого периода, за одну бизнес-миссию, как правило, проводится множество таких бизнес-встреч. Так, в конце октября 2019 года в индийском городе Дели состоялась бизнес-миссия экспортоориентированных предпринимателей донского региона.
Сегодня Индия является одним из крупнейших производителей зерна. Однако мощностей для его хранения в стране не хватает. Снизить потери зерна при хранении призвано строительство элеваторов, и для этого в стране запущена государственная программа. Не случайно, в числе участников бизнес-миссии в Индии оказалась таганрогская компания — производитель телеметрических измерительных систем для элеваторов. График бизнес-встреч был очень плотным. Помимо проведения переговоров, донские бизнесмены выезжали на строительство элеваторов, изучали местные особенности в организации процесса строительства зерновых хранилищ. Именно такой подход — изучение воочию местных особенностей и нюансов — эксперты считают главной составляющей бизнес-миссий. Ведь личный опыт, при котором предприниматель сможет довести свой продукт до состояния повышенного спроса, не заменит обычного виртуального общения. И только бизнес-миссия позволяет компании максимально сократить путь выхода на новые рынки и в короткие сроки привести предпринимателя к намеченному результату.
Ближайшую бизнес-миссию Центр планирует провести в Марокко.
«Африканский рынок нам интересен в векторе продвижения продуктов питания и воды, — отмечает директор АНО „Центр поддержки экспорта Ростовской области“ Евгения Гавриленко. — Участие в этом мероприятии примут 4 донские компании, продукция которых (зерно, крупы, подсолнечное масло) может заинтересовать заказчиков. Как обычно, будут организованы встречи В2В для переговоров. Планируется посещение условно называемых торговых сетей — дистрибьюторов, которые осуществляют оптовую закупку продуктов питания для того, чтобы потом продавать их в розницу. У торговых сетей Марокко немного иной принцип продаж. Поэтому надо узнать все особенности, в том числе посетить и логистические компании, отладив вопросы поставок. Есть договоренность о встрече с членами Торгово-делового Союза Марокко, которые тоже могут заинтересоваться нашей продукцией».
Как правило, с бизнес-миссией едут 3-4 донские компании. Однако сотрудники Центра привозят с собой множество рекламных буклетов от других ростовских фирм, чья продукция может тоже заинтересовать контрагентов. И такой случай, когда партнеры заинтересовались продукцией компании, чьи представители не принимали участие в бизнес-миссии, уже был в Иране.
В этом году Центром поддержки экспорта Ростовской области был продемонстрирован и еще один уникальный опыт.
«Мы стали единственным центром в стране, который в экспериментальном режиме оказал ростовской компании — производителю линий для консервирования, услугу по организации контекстной рекламы на зарубежных интернет-ресурсах, — подчеркивает Евгения Гавриленко. — Судя по полученным откликам, результат этой работы стал хорошим. Однако более тщательные итоги будут подведены в конце года».
В планы Центра на 2020 год входит освоение европейского рынка. И в этом направлении уже проведена большая работа. В 2019 году Центр оказал пяти ростовским компаниям содействие в сертификации продукции на европейском рынке. Получение такого сертификата — процедура не из дешевых. Осуществляется на условиях софинансирования. Основную долю затрат Центр берет на себя: 80% — средства Центра и 20% — бизнеса. В ближайшей перспективе Центр поможет в получении сертификата еще четырем донским фирмам. И такая работа тоже быстро принесла свои плоды.
Представители ростовской компании, которые создают пивные рестораны «под ключ», приняли участие в профильной выставке в Нюрнберге. Их деятельность заинтересовала многих заказчиков, от Вьетнама до Ирландии. И это не случайно.
По мнению экспертов, донские предприятия малого и среднего бизнеса уже достигли высокого качества продукции и услуг при конкурентоспособной ценовой политике. «Подводя итоги, отмечу, что нам удается достигать хороших результатов. Каждая бизнес-миссия обязательно завершается заключением договоров на экспорт донской продукции. Поэтому дальнейшая работа Центра будет тоже направлена на организации бизнес-миссий, на участие в выставках. В частности, в 2020 году мы планируем посетить выставку продуктов питания „Продэкспо“. Также, проведены переговоры с компанией „Chin Expert“ из Китая, на которых мы обсудили возможность организации реверсной бизнес-миссии на территории Ростовской области, — делится планами Евгения Гавриленко. — Тем не менее, нам важно и мнение донских предпринимателей. Мы ждем предложений от предприятий малого и среднего бизнеса. В посещении каких стран вы заинтересованы? Какие бизнес-миссии вам интересны? Появление каких новых услуг вы ждете в нашем Центре? Ваши пожелания просим направлять на электронный адрес, или позвонив по телефону. Все контакты для связи указаны на официальном сайте Центра координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области».