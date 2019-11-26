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Posted 26 ноября 2019, 14:10

Published 26 ноября 2019, 14:10

Modified 17 сентября 2022, 16:34

Updated 17 сентября 2022, 16:34

Полиция Приморья нашла в микроавтобусе около 4-х тысяч особей трепанга

Полиция Приморья нашла в микроавтобусе около 4-х тысяч особей трепанга

26 ноября 2019, 14:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В одном из районов Приморья правоохранители нашли в салоне микроавтобуса живых особей трепанга.

Как пишет RT, в автомобиле сотрудники полиции нашли пластиковые контейнеры общим объемом 350 л с морскими трепангами (съедобными морскими огурцами). Вылов этого вида животных в дальневосточном регионе запрещен.

Отмечается, что полицейские выпустили иглокожих на волю, нанесенный ущерб оценивается в 2,5 млн руб.

В преступлении подозревают жителя Владивостока. Мужчину задержали, по факту инцидента началось расследование.

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