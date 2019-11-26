Полиция Приморья нашла в микроавтобусе около 4-х тысяч особей трепанга

Posted 26 ноября 2019, 14:10
Published 26 ноября 2019, 14:10
Modified 17 сентября 2022, 16:34
Updated 17 сентября 2022, 16:34
Как пишет RT, в автомобиле сотрудники полиции нашли пластиковые контейнеры общим объемом 350 л с морскими трепангами (съедобными морскими огурцами). Вылов этого вида животных в дальневосточном регионе запрещен.
Отмечается, что полицейские выпустили иглокожих на волю, нанесенный ущерб оценивается в 2,5 млн руб.
В преступлении подозревают жителя Владивостока. Мужчину задержали, по факту инцидента началось расследование.