rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября 2019, 09:22

Published 26 ноября 2019, 09:22

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

В Ростовской области разложат 1,6 тыс доз вакцины в районе, где убили бешеную лису

26 ноября 2019, 09:22
На территории «Тацинского» охотхозяйства в Тацинском районе Ростовской области разложат 1,6 тысячи доз приманок с вакциной от бешенства, сообщила региональная станция по борьбе с болезнями животных.

Причиной стало обнаружение бешенства у подстреленной на территории охотхозяйства лисицы.

Кроме того, в хуторе Гремучий, прилегающем к охотхозяйству, привьют всех восприимчивых к бешенству домашних животных, это 20 голов крупного рогатого скота и 56 собак.

Отмечается, что в связи с выявлением заболевания на территории охотничьего хозяйства «Тацинское» на два месяца установят карантин по бешенству. Бешеная лисица стала пятым случаем заболевания в Ростовской области с начал 2019 года.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика