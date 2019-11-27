Ростовчане не стали помогать девушке, на которую напал грабитель

Posted 27 ноября 2019, 05:19
Published 27 ноября 2019, 05:19
Modified 1 октября, 15:26
Updated 1 октября, 15:26
Преступление было совершено во вторник вечером на углу Вавилова и Таганрогской. Неизвестный напал на девушку и попытался отнять ценные вещи.
«Потерпевшая кричала и звала на помощь. Ни один водитель не остановился. Спасибо, Ростов, отзывчивый», — написал автор публикации.
Он добавил, что грабитель забрал телефон и украшения. Некоторые пользователи раскритиковали бездействие водителей, но были и те, кто посчитали, что заступаться опасно.
«А если заступиться, то можно попасть в тюрьму. Пока не перестанут сажать за самооборону и защиту, никто не будет приходить на помощь, ибо себе дороже. И да, я бы тоже прошел мимо», — прозвучало в комментариях.
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