Во славу языческим богам: откуда в ростовской роще взялись полсотни черепов коров

Если говорить о следующей версии, то ассоциации с сатанизмом во многом возникают из-за одного из его символов — «козла Мендеса» (рогатого животного, как и коровы). Основоположником движения считается Антон Шандор ЛаВей, он основал Церковь Сатаны в США в 1966 году. Среди последователей ЛаВея распространены принципы, включающие правила поведения: «Не высказывайте своей точки зрения и не давайте советов, если только вас об этом не попросят», «Не делайте попыток сексуального сближения, если только не получаете приглашающий сигнал» и так далее. И отдельный пункт, касающийся магии: «Признайте силу магии, если она была успешно вами применена для достижения ваших целей. Если вы отрицаете силу магии после того, как с успехом ею воспользовались, вы лишитесь всего достигнутого». Из открытых источников следует, что сатанизм в России был зарегистрирован Минюстом в 2016 году. Просуществовав чуть больше года, эта религия прекратила свое существование после обрушившейся критики православных активистов, депутатов и СМИ.