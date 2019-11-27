Во славу языческим богам: откуда в ростовской роще взялись полсотни черепов коров

Корреспондент RostovGazeta поделился фото с места события и попытался разобраться, откуда в ростовской роще коровьи останки.
О черепах в ростовской роще по проспекту Шолохова (ее пересекает улица Зои Космодемьянской) корреспонденту рассказала психолог Ирен Штайн, она же провела к месту своей находки. «Мы с подругой въехали в квартиру недалеко от этого места зимой. В первый же день купили кофе и решили прогуляться по роще. В ста метрах от остановки нашли первый череп», — рассказала она. Во время разговора мы подходим к одинокому коровьему черепу, который лежит в опавшей листве. Вокруг него — немного зеленой травы.
«Потом мы прошли вглубь рощи и нашли поляну с черепами, которые лежат по кругу. Их было восемь, самый крупный находился в центре», — отметила собеседница. Сейчас центральный череп исчез из круга, еще одного не хватает. Ирен предполагает, что их могли утащить на Хэллоуин подростки. «В основном, это молодые животные. Все они, вероятно, были принесены в черных мусорных мешках по два”- замечает она. Кое-где черные пакеты лежат отдельно, кое-где — из них торчат сами черепа, в остальных виднеются челюсти коров.
Мы подходим к новому месту. «Тогда мы замерзли и пошли домой. Но вернулись сюда, когда снег растаял. Мы нашли третью поляну, на которой были раскиданы черепа в хаотичном порядке», — рассказывает психолог. На площади около 20 квадратных метров разбросаны коровьи черепа, больше всего костей оказывается в большой куче. В нее, вероятно, пытались сгрести останки коммунальщики. Самое сложное в этом месте — не наступить на кости, которые часто наполовину спрятаны в опавших листьях.
«Летом мы вернулись сюда с участниками клуба, в котором мы учимся составлять психологические портреты преступников. Мой знакомый нашел мешочек с несколькими черепами мелких животных, скорее всего, крыс. Они были в месте, где кости коров разложены по кругу» — рассказала Ирен. Кроме этого, известно, что черепа здесь лежат минимум год (судя по листве под ними), их сюда принесли в таком виде, без мышц или чего-то еще. Иначе на костях оказались бы следы укусов собак и других животных.
Сатанисты или маньяк
«У нас есть несколько версий. Первая — что черепа использовали для обучения собак, в этой роще иногда проходят тренировки. Правда, когда я их видела, то кинологи здесь просто какие-то флажки ставят. Вторая — черепа сюда выбросили из бойни. Третья — это маньяк с извращенным чувством эстетики тренировался на коровах. И четвертая — следы какого-то обряда сатанистов», — пояснила Ирен.
Корреспондент RostovGazeta связался с пресс-службой МВД по Ростовской области и Ростовской школой служебно-розыскного собаководства МВД. Там заверили, что собак не учат на черепах крупного рогатого скота.
Что касается версии с бойней, то поблизости от рощи таких учреждений нет. Корреспондент связался с работником бойни в Песчанокопском районе, в селе Жуковском. По его словам, в бойнях обычно не продают черепа, но часто сбывают головы коров целиком. Из них покупатели готовят еду для себя или кормят собак.
Психолог Ирен Штайн рассказала, что если верна третья версия (о маньяке с извращенным чувством эстетики), то речь идет о навязчивом стремлении к упорядочиванию. «Склонность к приданию вещам особого порядка может свидетельствовать о наличии обсессивно-компульсивного расстройства. Подобную склонность можно наблюдать у многих серийных преступников. Так Юрий Цюман („Черноколготочник“, который убил четверых девушек) проводил странные манипуляции с обувью. У одной жертвы он поставил обувь возле ее головы, другую — обул. Когда с третьей перелезали вместе через забор, перенес сначала ее обувь», — следует из слов психолога.
Если говорить о следующей версии, то ассоциации с сатанизмом во многом возникают из-за одного из его символов — «козла Мендеса» (рогатого животного, как и коровы). Основоположником движения считается Антон Шандор ЛаВей, он основал Церковь Сатаны в США в 1966 году. Среди последователей ЛаВея распространены принципы, включающие правила поведения: «Не высказывайте своей точки зрения и не давайте советов, если только вас об этом не попросят», «Не делайте попыток сексуального сближения, если только не получаете приглашающий сигнал» и так далее. И отдельный пункт, касающийся магии: «Признайте силу магии, если она была успешно вами применена для достижения ваших целей. Если вы отрицаете силу магии после того, как с успехом ею воспользовались, вы лишитесь всего достигнутого». Из открытых источников следует, что сатанизм в России был зарегистрирован Минюстом в 2016 году. Просуществовав чуть больше года, эта религия прекратила свое существование после обрушившейся критики православных активистов, депутатов и СМИ.
Несколько человек, считающих себя сатанистами, передали корреспонденту RostovGazeta о черепах в роще, что «давно не занимаются такими делами».
Ритуалы неоязычников
Заведующий кафедрой философии религии и религиоведения ЮФУ, доктор философских наук Сергей Астапов считает, что разложенные черепа в парке могут быть чем угодно. «Даже если мы видим, как производят какие-то манипуляции с черепами, то это может быть не религиозный ритуал, а какой-либо перфоманс. Есть вероятность, хоть и небольшая, что эти черепа кто-то выгрузил, не довез до свалки, а потом их разложили подростки», — предположил доцент.
Он отметил, что версия религиозного обряда может звучать лишь среди нескольких других гипотез. «Если это определенный ритуал, то это могут быть неоязычники. Они в Ростове есть, существует несколько неоязыческих групп. И вполне возможно, что они проводили в роще свои религиозные ритуалы», — считает Сергей Астапов. По его словам, учитывая, что черепов много, то это вряд ли это жертвоприношение: мало кто может позволить себе принести в жертву столько коров. «В принципе, я не смогу ответить на вопрос, что они делали, потому что неоязычество, как и любая новая религия, конструируется ее адептами. То есть адепты сами придумывают ритуалы, и пока про них не расскажут, не объяснят значение, то это может быть чем угодно», — заключил специалист.
Корреспондент RostovGazeta попытался связаться с представителями этого движения в соцсетях, но никто из них не смог рассказать о значении возможного ритуала.