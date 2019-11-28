Нарушения при закупке водонапорных башен подтвердились в Ростовской области

Posted 28 ноября 2019, 11:29
Published 28 ноября 2019, 11:29
Modified 1 октября, 15:04
Updated 1 октября, 15:04
Решение в отношении администрации Белокалитвинского района вынесла антимонопольная служба, собранные материалы направили в правоохранительные органы. На основании материалов уголовные дела возбудили в отношении глав нескольких районов области.Главы сразу нескольких районов приняли водонапорные башни, которые оказались не рабочими.
Учитывая, что явление имело массовый характер, ситуацией заинтересовалась ФАС. Как пояснило региональное УФАС, заказчиками при проведении конкурса, объявленного «Управлением жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта Миллеровского района», выступили представители администрации Белокалитвинского и еще восьми районов области.
При этом в аукционной документации установили противоречащие друг другу требования. В частности, заказчики требовали поставить водонапорные башни, изготовленные в соответствии с определёнными типовыми проектами, и в то же время устанавливали в документации высоту башен, не подходящую ни под один из этих проектов. Такие требования значительно затрудняли выбор нужной характеристики для участников закупки, одновременно предоставляя заказчикам возможности для выбора «подходящего» победителя.
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