Нарушения при закупке водонапорных башен подтвердились в Ростовской области

При этом в аукционной документации установили противоречащие друг другу требования. В частности, заказчики требовали поставить водонапорные башни, изготовленные в соответствии с определёнными типовыми проектами, и в то же время устанавливали в документации высоту башен, не подходящую ни под один из этих проектов. Такие требования значительно затрудняли выбор нужной характеристики для участников закупки, одновременно предоставляя заказчикам возможности для выбора «подходящего» победителя.