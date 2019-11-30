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Катер врезался в машину на дороге в Ростове

30 ноября 2019, 19:05
Фото: https://vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону произошла необычная автоавария, в которой катер врезался в автомобиль, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла в субботу вечером на проспекте 40-летия Победы. Катер перевозили на автомобиле, во время поездки он слетел на дорогу.

«Катер слетел с прицепа и врезался в один из автомобилей», — сказано в сообщении. Автор публикации разместил фото, на котором показал последствия столкновения.

Поврежденный транспорт перекрыл несколько полос дороги, из-за чего машинам приходится объезжать эту зону. Информации от официальных ведомств не поступало.

Пользователи в комментариях очень удивились этой аварии. "Это Ростов, тут все возможно", - прозвучало в комментариях.

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