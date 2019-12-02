В новой версии мобильного приложения Альфа-Банка стало удобнее искать банкоматы

Как пишет inkazan.ru, такие популярные кнопки, как «платежи и переводы», «история операций» и «чат», разработчики разместили ближе к пользователю. Также ими был значительно доработан раздел с историей операций, где сейчас в два клика можно повторить один из предыдущих переводов с карты на карту. В разделе будет отображаться комментарий отправителя и время перевода, а приложение сохранит шаблон платежа на будущее.