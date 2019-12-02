В новой версии мобильного приложения Альфа-Банка стало удобнее искать банкоматы

Posted 2 декабря 2019, 12:03
Published 2 декабря 2019, 12:03
Modified 17 сентября 2022, 16:36
Updated 17 сентября 2022, 16:36
Как пишет inkazan.ru, такие популярные кнопки, как «платежи и переводы», «история операций» и «чат», разработчики разместили ближе к пользователю. Также ими был значительно доработан раздел с историей операций, где сейчас в два клика можно повторить один из предыдущих переводов с карты на карту. В разделе будет отображаться комментарий отправителя и время перевода, а приложение сохранит шаблон платежа на будущее.
Разработчики также добавили карту с адресами всех отделений и банкоматов Альфа-Банка, где можно посмотреть даже уровень клиентской загруженности нужной точки.
Услуге перевода по номеру карты уделено особое внимание - теперь такие операции проводятся проще и оперативнее. Кроме того, при переводе с карт других банков клиентам больше не нужно вписывать код CVC, если иного не запросит банк-эмитент.
Помимо вышеуказанного, в обновленной версии появится возможность выбора счета для получения денег по номеру телефона, замены шаблонов и создания автоматических платежей по расписанию на счета юридических лиц. Пользователи также смогут оплачивать ипотеку с карты другого банка без комиссии.
Мобильное приложение Альфа-Банка сегодня используют 75% от активной клиентской базы, то есть более пяти млн человек. В компании отметили, что такое количество пользователей ставит Альфа-Банк на одну из лидирующих позиций по этому показатели среди всех банков в мире.