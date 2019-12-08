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Posted 8 декабря 2019, 19:04

Published 8 декабря 2019, 19:04

Modified 1 октября, 15:29

Updated 1 октября, 15:29

Пенсионерка скончалась на улице в Ростове

8 декабря 2019, 19:04
В Ростове-на-Дону на улице упала и скончалась пожилая женщина, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился на улице Пушкинской в воскресенье днем. По словам очевидцев, женщина внезапно упала на тротуар и скончалась.

«Пенсионерке на вид было около 70 лет. Она скончалась минуты через 3-4», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия приезжали скорая и полиция. Автор публикации разместил фото с места событий.

Информации от официальных ведомств не поступало. Ранее в Ростове из окна выпал инвалид и упал на припаркованную машину.

#Общество#Новости
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