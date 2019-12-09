Ростовские иски в ноябре: неприятности ФК и миллионы в пользу производителя самолетов

В ноябре продолжились прения между принадлежащей Ивану Саввиди «Группой Агроком» и футбольным клубом «Ростов», компания заявила, что ФК уклоняется от выплаты многомиллионных долгов. С 2015 по 2017 годы клуб получил от организации 760 миллионов рублей в виде спонсорской помощи. Кроме того, «Ростов» попросил дополнительный заем почти на 65 миллионов рублей, выплатить который команда вовремя не смогла. В итоге задолженность ФК перед холдингом увеличилась до 154 миллионов рублей, возвращать которые администрация клуба отказывается.