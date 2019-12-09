Ростовские иски в ноябре: неприятности ФК и миллионы в пользу производителя самолетов

Posted 9 декабря 2019, 07:56
Published 9 декабря 2019, 07:56
Modified 1 октября, 14:10
Updated 1 октября, 14:10
«Сладкий» иск
Поставщик шоколада обратился в Арбитражный суд с требованием взыскать с футбольного клуба «Ростов» более 2 миллионов рублей. Компания из Новочеркасска «ТД «Атлас» занимается оптовой торговлей сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Подробности дела пока неизвестны.
«Группа Агроком» против ФК «Ростов»
В ноябре продолжились прения между принадлежащей Ивану Саввиди «Группой Агроком» и футбольным клубом «Ростов», компания заявила, что ФК уклоняется от выплаты многомиллионных долгов. С 2015 по 2017 годы клуб получил от организации 760 миллионов рублей в виде спонсорской помощи. Кроме того, «Ростов» попросил дополнительный заем почти на 65 миллионов рублей, выплатить который команда вовремя не смогла. В итоге задолженность ФК перед холдингом увеличилась до 154 миллионов рублей, возвращать которые администрация клуба отказывается.
Миллионы за самолет-амфибию
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева взыскал с МЧС РФ свыше 466 миллионов рублей, причиной подачи иска стали неполная оплата поставки и нарушения сроков оплаты. Стороны заключили контракт на поставку шести самолетов-амфибий Бе-200 ЧС до конца 2015 года. Позже договор продлили до конца 2018 года, но последний самолет из-за неоплаты попал к заказчику лишь во втором квартале 2019 года. В итоге завод потребовал с МЧС задолженность в размере 436,2 миллиона рублей, неустойку в размере 29,8 миллиона рублей, суд удовлетворил требование в полном объеме.
Суд против банкира
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с бизнесмена Константина Аверина в пользу обанкротившегося «Стелла-Банка» 27 миллионов рублей. Еще в 2017 году банк выдал Аверину в общей сложности 27 миллионов рублей двумя платежами, но решением суда две сделки по выдаче наличных основателю «Стелла-Банка» признали недействительными. Теперь банкиру придется вернуть полученные деньги.
Энергетики против Минобороны
Более 45,7 миллиона рублей взыскало ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России. В сумму долга вошла задолженность по договору электроснабжения и пеня за каждый день просрочки. ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации отвечает за содержание и эксплуатацию объектов военной и социальной инфраструктуры, а также обеспечивает объекты ведомства теплом и горячей водой. Решение о полном удовлетворении иска принял 29 ноября Арбитражный суд Ростовской области.
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