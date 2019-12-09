С экс-директора банка «Экспресс-Кредит» в Ростове требуют 10,4 млн рублей

Суд счел вину банкира недоказанной и полностью его оправдал, однако Арбитражный суд посчитал оправдательный приговор не достаточным основанием для пересмотра дела о взыскании в пользу банка 10,7 миллиона рублей. Уточняется, что в приговоре Ленинского суда нет доказательств того, что действия Колмыкова не нанесли банку материального ущерба.