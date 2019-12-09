С экс-директора банка «Экспресс-Кредит» в Ростове требуют 10,4 млн рублей

Posted 9 декабря 2019, 13:27
Published 9 декабря 2019, 13:27
Modified 1 октября, 14:20
Updated 1 октября, 14:20
В августе Ленинский райсуд Ростова-на-Дону вынес банкиру оправдательный приговор. Колмыкова обвиняли в злоупотреблении полномочиями, ущерб банку от действий обвиняемого, который заключил ряд кредитных договоров, в том числе с самим собой, составил 26 миллионов рублей.
Суд счел вину банкира недоказанной и полностью его оправдал, однако Арбитражный суд посчитал оправдательный приговор не достаточным основанием для пересмотра дела о взыскании в пользу банка 10,7 миллиона рублей. Уточняется, что в приговоре Ленинского суда нет доказательств того, что действия Колмыкова не нанесли банку материального ущерба.
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