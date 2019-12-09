rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря 2019, 13:27

Published 9 декабря 2019, 13:27

Modified 1 октября, 14:20

Updated 1 октября, 14:20

С экс-директора банка «Экспресс-Кредит» в Ростове требуют 10,4 млн рублей

9 декабря 2019, 13:27
Арбитражный суд Ростовской области отказал в пересмотре дела бывшего генерального директора банка «Кредит-Экспресс» Михаила Колмыкова, следует из материалов электронной картотеки.

В августе Ленинский райсуд Ростова-на-Дону вынес банкиру оправдательный приговор. Колмыкова обвиняли в злоупотреблении полномочиями, ущерб банку от действий обвиняемого, который заключил ряд кредитных договоров, в том числе с самим собой, составил 26 миллионов рублей.

Суд счел вину банкира недоказанной и полностью его оправдал, однако Арбитражный суд посчитал оправдательный приговор не достаточным основанием для пересмотра дела о взыскании в пользу банка 10,7 миллиона рублей. Уточняется, что в приговоре Ленинского суда нет доказательств того, что действия Колмыкова не нанесли банку материального ущерба.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика