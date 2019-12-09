В Ростове определились с подрядчиком строительства моста на Малиновского

Posted 9 декабря 2019, 18:44
Published 9 декабря 2019, 18:44
Modified 1 октября, 15:16
Updated 1 октября, 15:16
Стоимость контракта составила 2,2 миллиарда рублей. Итоги аукциона подвели в пятницу, 6 декабря. Компания «Ростовавтомост» оказалась единственным участником конкурса, контракт с ней был заключен по начальной цене аукциона.
Подрядчику предстоит до 21.12.2021 года реконструировать путепровод через железнодорожные пути по улице Малиновского (с проведением реконструкции автомобильной дороги от улицы Факельная до улицы Типографская). По условиям контракта нужно произвести демонтаж имеющихся конструкций и возвести два параллельных моста по три полосы движения каждый. Также компании необходимо будет обустроить необходимые коммуникации, построить автодорогу со съездами в жилую застройку, снабдить мост и дорогу разметкой и светофорами. Средняя скорость движения по мосту и автодороге составит 80 километров в час, по съездам — от 20 до 40 километров в час.
По данным системы СПАРК, АО «Ростовавтомост» зарегистрировано в 1998 году. Гендиректором предприятия является Владимир Домницкий, член коллегий Минтранса Ростовской области. По итогам 2018 выручка компании составила более 2,69 миллиарда рублей, чистая прибыль — 86,9 миллиона рублей.
Ранее АО «Ростовавтомост» также получило контракт на 103,8 миллиона рублей на реконструкцию мостового перехода в поселке Чертково Ростовской области.
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