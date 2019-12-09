В Ростове определились с подрядчиком строительства моста на Малиновского

Подрядчику предстоит до 21.12.2021 года реконструировать путепровод через железнодорожные пути по улице Малиновского (с проведением реконструкции автомобильной дороги от улицы Факельная до улицы Типографская). По условиям контракта нужно произвести демонтаж имеющихся конструкций и возвести два параллельных моста по три полосы движения каждый. Также компании необходимо будет обустроить необходимые коммуникации, построить автодорогу со съездами в жилую застройку, снабдить мост и дорогу разметкой и светофорами. Средняя скорость движения по мосту и автодороге составит 80 километров в час, по съездам — от 20 до 40 километров в час.