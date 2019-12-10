Названа самая популярная секс-игрушка ростовчан

В целом же население российских городов-миллионнников больше всего интересует эротическая одежда, на которую пришлось 70% всех покупок, вибраторы и фаллоимитаторы с 40% и 31% соответственно. Реже всего жители России покупают роботов и секс-кукол, на такие покупки приходится около 8%.