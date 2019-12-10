Названа самая популярная секс-игрушка ростовчан

Posted 10 декабря 2019, 14:35
Published 10 декабря 2019, 14:35
Modified 1 октября, 15:05
Updated 1 октября, 15:05
Чаще всего жители Ростова заказывают вибраторы, анальные стимуляторы и фаллоимитаторы.
В целом же население российских городов-миллионнников больше всего интересует эротическая одежда, на которую пришлось 70% всех покупок, вибраторы и фаллоимитаторы с 40% и 31% соответственно. Реже всего жители России покупают роботов и секс-кукол, на такие покупки приходится около 8%.
При этом мужчины чаще покупали симуляторы, а женщины вагинальные шарики и вибраторы, а покупатели младше 35 лет отдавали предпочтение BDSM-аксессуарам, эротической одежде и белью.
Большинство опрошенных, 65%, покупают секс-игрушки в интернет-магазинах регулярно, а 81% респондентов признались, что хотели бы купить что-нибудь из товаров для взрослых, но по различным причинам не делают этого.
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