Несколько рейсов задержаны в ростовском аэропорту Платов

Posted 10 декабря 2019, 07:28
Published 10 декабря 2019, 07:28
Modified 1 октября, 15:31
Updated 1 октября, 15:31
Один из самолетов должен был вылететь в Москву, этот рейс обслуживает компания «Аэрофлот». Планировалось, что лайнер прибудет в 12.30 мск, но сейчас указано время 14.15.
Кроме того, задержаны рейсы в Стамбул и Ереван. Прилетают в Платов самолеты по расписанию.
В декабре уже несколько раз задерживали рейсы из-за сильного тумана. Некоторые самолеты не могли сесть в Ростове и их перенаправляли в Краснодар.
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