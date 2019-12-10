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Posted 10 декабря 2019, 07:28

Published 10 декабря 2019, 07:28

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

аэропорт платов задержка

Несколько рейсов задержаны в ростовском аэропорту Платов

10 декабря 2019, 07:28
Фото: RostovGazeta. Медиахолдинг1Mi
аэропорт платов задержка
В Ростове-на-Дону задержали три авиарейса, которые должны вылететь из аэропорта Платов, сообщается на сайте воздушной гавани.

Один из самолетов должен был вылететь в Москву, этот рейс обслуживает компания «Аэрофлот». Планировалось, что лайнер прибудет в 12.30 мск, но сейчас указано время 14.15.

Кроме того, задержаны рейсы в Стамбул и Ереван. Прилетают в Платов самолеты по расписанию.

В декабре уже несколько раз задерживали рейсы из-за сильного тумана. Некоторые самолеты не могли сесть в Ростове и их перенаправляли в Краснодар.

#Общество#Новости
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