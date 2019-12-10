В России взятки уступают место новым видам коррупции – депутат

Posted 10 декабря 2019, 10:27
Published 10 декабря 2019, 10:27
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
В Международный день борьбы с коррупцией в Торгово-промышленной палате России состоялся круглый стол, посвященный этой вечной российской проблеме. В мероприятии принимали участие предприниматели, которые назвали главные условия для победы над коррупцией.
В числе ключевых факторов были названы сменяемость власти в стране, изменение законодательного поля и ответственность для мздоимцев.По словам депутат Госдумы Сергея Неверова, сейчас на место банальных взяток приходят новые формы коррупции.
«Мы видим, что сегодня деньги брать бояться. Но создаются совершенно другие форматы, схемы, когда рядом с чиновниками создаются дружественные компании, куда вас направляют, когда необходимо оформить какие-то документы. Это недопустимо, потому что это чистой воды коррупция», - сказал вице-спикер Госдумы.
Как сообщил президент Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, сейчас в России разрабатываются законопроекты, которые должны усовершенствовать антикоррупционную базу.
«Вот сейчас идет активная работа над пакетом законов, которые будут посвящены защите инвестиций. Это достаточно революционный шаг. Наши предложения, которые мы формулируем, во многом перекликаются с тем, что перед нами ставит бизнес», - сказал Катырин.
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