В России взятки уступают место новым видам коррупции – депутат

«Мы видим, что сегодня деньги брать бояться. Но создаются совершенно другие форматы, схемы, когда рядом с чиновниками создаются дружественные компании, куда вас направляют, когда необходимо оформить какие-то документы. Это недопустимо, потому что это чистой воды коррупция», - сказал вице-спикер Госдумы.