Новая модель iPhone показала рекордное падение стоимости в РФ

Сейчас его цена достигает 77.000 рублей, хотя его стоимость на момент появления на рынке достигала 100.000 рублей. Об этом 13 декабря сообщило агентство RNS.
Такую модель сейчас можно купить за 76.990 рублей, а цена на стандартный iPhone 11 с таким же объемом памяти сейчас достигает 49.990 рублей.
Представленные в сентябре iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max первыми из линейки смартфонов Apple оснастили тройной камерой. В РФ их продажи запустили 20 сентября.
Еще одним новшеством смартфонов является процессор А13, который разработчики назвали самым быстрым из тех, что когда-либо устанавливали в смартфонах.