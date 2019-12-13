В Британии в парламентской гонке лидируют консерваторы под началом Джонсона

К 8:20 по московскому времени у консерваторов было 337 мест, у лейбористов - 200 мест, Шотландская национальная партия набрала 46 мест, Демократическая юношеская партия получила 8 мест, а остальные - 14. В общей сложности, палата общин состоит из 650 мест. Об этом 13 декабря сообщило агентство RNS.
Сведения экзитполов указывают на то, что консерваторы получать абсолютное большинство.
В октябре этого года, парламентарии проголосовали за отсрочку Brexit до тех пор, пока не подготовлено соответствующая законодательная основа сделки.
Несмотря на желание Джонсона провести выход из Евросоюза как можно скорее, все же он согласен с парламентариями в вопросе необходимости подготовки законодательной базы для этого процесса.