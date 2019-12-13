В Британии в парламентской гонке лидируют консерваторы под началом Джонсона

К 8:20 по московскому времени у консерваторов было 337 мест, у лейбористов - 200 мест, Шотландская национальная партия набрала 46 мест, Демократическая юношеская партия получила 8 мест, а остальные - 14. В общей сложности, палата общин состоит из 650 мест. Об этом 13 декабря сообщило агентство RNS.