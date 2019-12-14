Александр Розенбаум приезжал в Ростов на открытие памятника скрипачу Моне

Телесин был участником Великой Отечественной войны, поэтому авторы памятника закрепили на его пиджаке орденскую планку. Розенбаум услышал игру Мони в один из визитов в Ростов, после чего написал песню «Здравствуйте, гости». Такое же название дали и открытому в Ростове памятнике.