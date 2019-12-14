Александр Розенбаум приезжал в Ростов на открытие памятника скрипачу Моне

Скрипач Соломон Телесин, известный как «ростовский Моня», стал героем одной из песен барда.
Телесин был участником Великой Отечественной войны, поэтому авторы памятника закрепили на его пиджаке орденскую планку. Розенбаум услышал игру Мони в один из визитов в Ростов, после чего написал песню «Здравствуйте, гости». Такое же название дали и открытому в Ростове памятнике.
Торжественное открытие памятника скрипачу Моне в Ростове прошло 13 декабря 2019 года. «Вот и встретились с Моней в Ростове через 35 лет», — написал Розенбаум в своем посте.