Нажевали себе проблем: почему ростовские подростки увлеклись снюсом

Другая ситуация с детьми, считает программный директор сети центров. «Ребенка нельзя считать полностью ответственным за свое поведение и за свою жизнь, он не в состоянии оценить весь ущерб, который может нанести никотин. А мы знаем, что любой наркотик ничего хорошего в жизни человека не сделает», — сообщил он. По словам специалиста, прибегая к помощи различных веществ для улучшения своего состояния, человек начинает развивать свою зависимость на психологическом уровне. «Он дает себе разрешения изменять свое состояние с помощью веществ. Здесь недалеко и до алкоголя и любых наркотиков», — пояснил Халилев.