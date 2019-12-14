Нажевали себе проблем: почему ростовские подростки увлеклись снюсом

По информации активистов, в Ростове эти табачные изделия можно купить как минимум в 30 торговых точках, зачастую их покупателями становятся дети.
Корреспондент RostovGazeta попытался разобраться, как снюс и насвай смогли распространиться, несмотря на запреты, и как остановить эту эпидемию зависимости.
Почему в Ростове появился гроб с живым человеком
Активисты положили в гроб живого человека перед ларьком на Западном, где продают опасные табачные изделия. Таким образом они хотели показать, что снюс опасен для жизни человека. Но это был конец акции, до этого общественники побывали в нескольких десятках ларьков.
Руководитель общественной организации «Ростов без наркотиков», член Общественной палаты Ростовской области Станислав Горяинов отметил, что ситуация со снюсом плачевная. «Поступило очень много обращений от родителей несовершеннолетних, которые попали в эту беду. Они просили что-то сделать. И мы провели рейд по 30-40 точкам в разных районах Ростова. В одном месте была контрольная закупка, где 17-летнему подростку, не попросив предъявить паспорт, продали снюс», — рассказал Горяинов. Он сообщил, что акция с гробом проходила на пересечении Зорге и Стачки, где в ларьке продавали исключительно насвай и снюс.
«Пока мы проводили акцию, за полчаса столпилась группа подростков: 70-80 человек. Они шли их покупать», — добавил собеседник. По его словам, активисты сняли на видео, как в один из табачных ларьков один за другим заходили и выходили дети. «Его продают не банками за 300 рублей, а поштучно за 30 рублей. Что это такое? Целенаправленно уничтожают детей или подсаживают на эту дрянь?», — заявил Горяинов.
Специалист рассказал, что акцию поддержали представители Федерации борьбы Ростовской области, Федерации тяжелой атлетики Ростовской области, спортивный клуб «Пересвет», мотоклуб Fire Motors MC, Духовная семинария, социальный отдел Ростовской-на-Дону Епархии. Он отметил, что они готовы и дальше проводить мероприятия.
В ответе на запрос корреспондента RostovGazeta сотрудник Наркологического диспансера Ростовской области сообщил, что достоверной статистики по употреблению снюса, насвая и снаффа в регионе нет. «Тревогу по этому поводу стали проявлять российские СМИ. Они обратили внимание на то, что во многих регионах РФ участились серьезные отравления никотин содержащими препаратами, особенно среди детей и подростков», — добавил специалист.
Как ушли от закона
Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» с 2015 года запрещает оптовую и розничную торговлю насваем и сосательным табаком (снюсом). За это гражданам грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, должностным лицам — от семи до двенадцати тысяч; юридическим — от сорока тысяч до шестидесяти тысяч.
Член Общественной палаты Ростовской области Станислав Горяинов отметил, что
в законе указан сосательный табак. «А они пишут на банке снюса „жевательный“. И по жевательному запрета нет.», — добавил собеседник.
Представитель Наркологического диспансера заметил, что закон запрещает распространение насвая и снюса, которые изначально были табачной продукцией. «Однако производители снюсов заменили табак на нейтральную целлюлозную основу, пропитанную большими дозами химически чистого никотина. Таким образом они ушли от ограничительных мер, прописанных в антитабачном законодательстве, в том числе запрет на открытую продажу без возрастных ограничений», — объяснил специалист.
Трамплин к соли и синие ноги: что влечет за собой снюс
Сотрудник Наркологического диспансера сообщил, что никотин является сильным ядом и быстро вызывает зависимость. «Дети и подростки в случае потребления в больших дозах получаю отравление», — добавил он.
Станислав Горяинов рассказал о нескольких случаях зависимости от этого вида табака. «У нас на реабилитации есть девочка, которая начинала именно со снюса. Он для нее стал трамплином к алкоголю и более тяжелым наркотикам: потом она принимала соли, спайс, «аптеку», — сообщил собеседник. По его словам, после употребления снюса у подростка были проблемы с губой.
«Ко мне обращались и другие люди. Один мужчина послушал, что с помощью снюса можно бросить курить и начал его употреблять. Так у него ноги посинели, с сосудами что-то произошло. Перестал употреблять снюс, снова начал курить — ноги приобрели естественный цвет», — поделился Горяинов.
Программный директор сети центров «Решение» Валерий Халилев считает, что никотин однозначно является наркотиком, неважно, в какой форме его употребляют. «Плюс концентрация этого вещества в снюсе, снаффе и насвае выше, чем в сигаретах. Соответственно, привыкание идет интенсивнее», — добавил собеседник.
Специалист рассказал, что для общества полезен закон о запрете курения в общественных местах. «Основа законодательства заключается в том, что курильщик наносит вред тем людям, которые не курят. Тот человек, который употребляет снюс или насвай, не наносит ущерб другому человеку, он наносит ущерб только себе. И с точки зрения прав человека он, вроде бы, не нарушает права другой личности», — пояснил Халилев. Он рассказал, что некоторые спортсмены прибегают к снюсу, чтобы не засорять легкие и не снижать свои показатели. «Я знаю несколько таких профессиональных спортсменов», — добавил он.
Другая ситуация с детьми, считает программный директор сети центров. «Ребенка нельзя считать полностью ответственным за свое поведение и за свою жизнь, он не в состоянии оценить весь ущерб, который может нанести никотин. А мы знаем, что любой наркотик ничего хорошего в жизни человека не сделает», — сообщил он. По словам специалиста, прибегая к помощи различных веществ для улучшения своего состояния, человек начинает развивать свою зависимость на психологическом уровне. «Он дает себе разрешения изменять свое состояние с помощью веществ. Здесь недалеко и до алкоголя и любых наркотиков», — пояснил Халилев.
Законы для взрослых
«Специалисты Наркологического диспансера предложили приравнять любые никотинсодержащие препараты и средства доставки никотина в организм к продукции, попадающей под действие закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Отмечается, что исключением должны быть сертифицированные медицинские препараты для лечения никотиновой зависимости. Сотрудники также считают, что стоит расширить название закона, добавив к «табаку» «иную никотинсодержащую продукцию».
В начале декабря депутаты Ростовской области сообщили, что планируют на федеральном уровне предложить запрет на продажу снюса и ужесточить ответственность за сбыт этой продукции несовершеннолетним.
Об эффективности ограничительных мер рассказал программный директор сети центров «Решение» Валерий Халилев. По его словам, в течение последних 30 лет повышается цена на табачную продукцию, что не позволяет ребенку покупать сигареты. «Пачка стоит порядка 150 рублей, это достаточно высокая цена. Когда-то сигареты стоили намного дешевле, и в принципе, ребенок мог купить пачку сигарет на карманные деньги. Ограничивает ли это употребление? Я думаю, что да», — рассказал Халилев.
Он отметил, что еще в Советском союзе были приняты законы о том, чтобы не продавать табачную продукцию детям. «Но подростки просили взрослых, и те соглашались купить им сигареты. Они не считали курение болезнью, а всего лишь вредной привычкой. Если взрослый бы понимал всю опасность употребления никотина, то, скорее всего, не пошел бы на этот шаг. А если будет закон о том, что приобретение табачной продукции для несовершеннолетнего будет нести за собой какие-то меры, то это еще ограничит употребление», — сообщил он.
Специалист считает, что употребление никотина не исчезнет полностью за счет каких-то ограничений, но интенсивность потребления снизится. «Ограничительные меры никогда не давали стопроцентного результата. Всегда находились люди, которые придумывали способы торговать нелегально. Любой теневой бизнес быстро развивался и приносил серьезную прибыль. Тем не менее ограничивать стоит, чтобы изменить общественное мнение», — считает собеседник. Он добавил, что имеет смысл насыщать информационное поле сведениями по поводу влияния никотина в любой форме на здоровье человека.