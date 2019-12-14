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В Ростове более 200 обманутых дольщиков получили ключи от квартир

14 декабря 2019, 11:43
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону 195 квартир получили еще 209 бывших обманутых дольщиков, говорится в сообщении регионального правительства.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в 2019 году начата активная фаза обеспечения жильем людей, которые пострадали от недобросовестных подрядчиков. В общей сложности в регионе удалось обеспечить жильем около тысячи обманутых дольщиков – в Ростове, Шахтах, Аксае и других городах. На завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов до 2021 года будет потрачено 3 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что треть домов дольщиков Ростовской области находится в подвешенном состоянии. В 2019 восстановлены права трех тысяч дольщиков из 57 домов. По каждому объекту была дана правовая оценка застройщиков и должностных лиц.

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