В Ростове более 200 обманутых дольщиков получили ключи от квартир

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в 2019 году начата активная фаза обеспечения жильем людей, которые пострадали от недобросовестных подрядчиков. В общей сложности в регионе удалось обеспечить жильем около тысячи обманутых дольщиков – в Ростове, Шахтах, Аксае и других городах. На завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов до 2021 года будет потрачено 3 миллиарда рублей.