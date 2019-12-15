В Новочеркасске разыскивается мужчина, ранивший человека из-за парковки

Posted 15 декабря 2019, 08:00
Published 15 декабря 2019, 08:00
Modified 1 октября, 14:55
Updated 1 октября, 14:55
Инцидент произошел вечером в субботу на улице Комитетской. По предварительным данным, мужчины не могли поделить парковочные места, из-за чего между ними разгорелся конфликт. Один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в 23-летнего оппонента. Очевидцы происшествия вызвали на место сотрудников полиции и скорую помощь.
«В результате пострадавшему оказана медицинская помощь. Личность стрелявшего установлена. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — рассказали в ведомстве.
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