В Новочеркасске разыскивается мужчина, ранивший человека из-за парковки

Инцидент произошел вечером в субботу на улице Комитетской. По предварительным данным, мужчины не могли поделить парковочные места, из-за чего между ними разгорелся конфликт. Один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в 23-летнего оппонента. Очевидцы происшествия вызвали на место сотрудников полиции и скорую помощь.