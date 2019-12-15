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Posted 15 декабря 2019, 08:00

Published 15 декабря 2019, 08:00

Modified 1 октября, 14:55

Updated 1 октября, 14:55

В Новочеркасске разыскивается мужчина, ранивший человека из-за парковки

15 декабря 2019, 08:00
В Новочеркасске Ростовской области разыскивается мужчина, который выстрелил из травматического оружия в человека на парковке, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел вечером в субботу на улице Комитетской. По предварительным данным, мужчины не могли поделить парковочные места, из-за чего между ними разгорелся конфликт. Один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в 23-летнего оппонента. Очевидцы происшествия вызвали на место сотрудников полиции и скорую помощь.

«В результате пострадавшему оказана медицинская помощь. Личность стрелявшего установлена. В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — рассказали в ведомстве.

Ранее перестрелка произошла на границе Ростовской области и Украины

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