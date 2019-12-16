Новочеркасские врачи уволились из-за давления следователей — эксперт

Posted 16 декабря 2019, 12:24
Published 16 декабря 2019, 12:24
Modified 1 октября, 15:31
Updated 1 октября, 15:31
Галеев рассказал, что первичная медико-санитарная помощь по всей стране находится в «унылом состоянии»: долгое время основные ресурсы направлялись на высокотехнологичную помощь, и в районных поликлиниках и больницах сформировался большой дефицит кадров и колоссальный износ инфраструктуры. Он добавил, что на их развитие направлен нацпроект «Здравоохранение».
«Светлана Геннадьевна (главный внештатный педиатр Ростовской области Светлана Пискунова — RostovGazeta) говорит с большим возмущением, что эту больницу бесполезно ремонтировать, ее нужно закрыть и построить новую, но ресурсов нет. И будем говорить откровенно, вряд ли в ближайшее время может быть решен радикально вопрос с этим зданием», — сообщил Галеев.
Он отметил, что в этой больнице работали врачи, 75% из них — люди 71-72 лет. «Это наследники эпохи социализма, при которой врачебная специальность была мотивирована чувством гордости за порученное дело, ответственности за людей, которым ты посвятил жизнь. И уж никак никакими другими мотивами, которые сегодня, может быть, и появились во врачебном сообществе», — добавил он.
Специалист рассказал, что объективное стечение обстоятельств привело к тому, что умер ребенок. «Не придавать значение этому факту невозможно, это трагедия семьи, медицинского коллектива, страны в целом. Ведь на самом деле, состояние, в котором находится инфекционное отделение Новочеркасской больницы по сравнению со многими учреждениями в средней полосе, в отдаленных регионах — это еще очень даже ничего. Здесь врачам 70, а не 80», — пояснил Галеев.
Он сообщил, что в некоторых учреждениях области работают врачи редких специальностей 82 лет, и без них обойтись невозможно: это рентгенологи, заведующие лабораториями, психиатры.
«Когда случилась эта беда, законодатели и правоохранители начали общаться с врачами в рамках своих полномочий. Люди не выдержали. Та обстановка, которая существовала вокруг них длительное время, то внутреннее ощущение, что они приносят пользу окружающим и поэтому должны держаться [подорвалось]. Они испугались, почувствовали, что дальнейшее прибывание здесь может закончится не очень хорошо, и решили покинуть учреждение», — рассказал эксперт. Галеев добавил, что не считает, что следователи как-то издевались над медиками, они просто задавали вопросы, которые требуются в таких случаях.
По словам спикера, на смену ушедшим врачам очень долго не могли найти специалистов. Он отметил, что «Аксайская районная больница» и «Центральная Ростовская больница» принимали пациентов с инфекционными заболеваниями из Новочеркасска. Но большая часть больных, которых можно было лечить в детских отделениях, распределилась по учреждениям города. «Медицинское сообщество отреагировало адекватно, у нас не возникло никаких конфликтных ситуаций. Мы справились с теми потоками, которые возникли в связи с критической ситуацией», — считает врач.
По его информации, с 18-19 числа в больнице выходит врачебная смена, назначен новый главный врач. «То есть ситуация в принципе взята под контроль, коллапс длился меньше месяца. Но ребенка все равно нет. Этот горький опыт говорит о том, что мы должны реагировать до того, как происходят такие события на износ инфраструктуры, на кадровые проблемы», — следует из слов специалиста.
В конце ноября в инфекционной больнице Новочеркасска уволились сразу три врача, из-за чего пришлось остановить работу учреждения.
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