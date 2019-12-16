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Posted 16 декабря 2019, 12:24

Published 16 декабря 2019, 12:24

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

Новочеркасские врачи уволились из-за давления следователей — эксперт

16 декабря 2019, 12:24
Сюжет
Эксклюзив
Врачи инфекционной больницы Новочеркасска уволились, потому что не выдержали разговоров со следователями, сообщил председатель Общественного совета при министерстве здравоохранения Ростовской области, член регионального штаба «ОНФ» Игорь Галеев.

Галеев рассказал, что первичная медико-санитарная помощь по всей стране находится в «унылом состоянии»: долгое время основные ресурсы направлялись на высокотехнологичную помощь, и в районных поликлиниках и больницах сформировался большой дефицит кадров и колоссальный износ инфраструктуры. Он добавил, что на их развитие направлен нацпроект «Здравоохранение».

«Светлана Геннадьевна (главный внештатный педиатр Ростовской области Светлана Пискунова — RostovGazeta) говорит с большим возмущением, что эту больницу бесполезно ремонтировать, ее нужно закрыть и построить новую, но ресурсов нет. И будем говорить откровенно, вряд ли в ближайшее время может быть решен радикально вопрос с этим зданием», — сообщил Галеев.

Он отметил, что в этой больнице работали врачи, 75% из них — люди 71-72 лет. «Это наследники эпохи социализма, при которой врачебная специальность была мотивирована чувством гордости за порученное дело, ответственности за людей, которым ты посвятил жизнь. И уж никак никакими другими мотивами, которые сегодня, может быть, и появились во врачебном сообществе», — добавил он.

Специалист рассказал, что объективное стечение обстоятельств привело к тому, что умер ребенок. «Не придавать значение этому факту невозможно, это трагедия семьи, медицинского коллектива, страны в целом. Ведь на самом деле, состояние, в котором находится инфекционное отделение Новочеркасской больницы по сравнению со многими учреждениями в средней полосе, в отдаленных регионах — это еще очень даже ничего. Здесь врачам 70, а не 80», — пояснил Галеев.

Он сообщил, что в некоторых учреждениях области работают врачи редких специальностей 82 лет, и без них обойтись невозможно: это рентгенологи, заведующие лабораториями, психиатры.

«Когда случилась эта беда, законодатели и правоохранители начали общаться с врачами в рамках своих полномочий. Люди не выдержали. Та обстановка, которая существовала вокруг них длительное время, то внутреннее ощущение, что они приносят пользу окружающим и поэтому должны держаться [подорвалось]. Они испугались, почувствовали, что дальнейшее прибывание здесь может закончится не очень хорошо, и решили покинуть учреждение», — рассказал эксперт. Галеев добавил, что не считает, что следователи как-то издевались над медиками, они просто задавали вопросы, которые требуются в таких случаях.

По словам спикера, на смену ушедшим врачам очень долго не могли найти специалистов. Он отметил, что «Аксайская районная больница» и «Центральная Ростовская больница» принимали пациентов с инфекционными заболеваниями из Новочеркасска. Но большая часть больных, которых можно было лечить в детских отделениях, распределилась по учреждениям города. «Медицинское сообщество отреагировало адекватно, у нас не возникло никаких конфликтных ситуаций. Мы справились с теми потоками, которые возникли в связи с критической ситуацией», — считает врач.

По его информации, с 18-19 числа в больнице выходит врачебная смена, назначен новый главный врач. «То есть ситуация в принципе взята под контроль, коллапс длился меньше месяца. Но ребенка все равно нет. Этот горький опыт говорит о том, что мы должны реагировать до того, как происходят такие события на износ инфраструктуры, на кадровые проблемы», — следует из слов специалиста.

В конце ноября в инфекционной больнице Новочеркасска уволились сразу три врача, из-за чего пришлось остановить работу учреждения.

#Эксклюзив#Новости
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