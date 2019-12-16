Новочеркасские врачи уволились из-за давления следователей — эксперт

«Когда случилась эта беда, законодатели и правоохранители начали общаться с врачами в рамках своих полномочий. Люди не выдержали. Та обстановка, которая существовала вокруг них длительное время, то внутреннее ощущение, что они приносят пользу окружающим и поэтому должны держаться [подорвалось]. Они испугались, почувствовали, что дальнейшее прибывание здесь может закончится не очень хорошо, и решили покинуть учреждение», — рассказал эксперт. Галеев добавил, что не считает, что следователи как-то издевались над медиками, они просто задавали вопросы, которые требуются в таких случаях.