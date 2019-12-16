Новый символ единства России и Крыма открыли в Керчи

Речь идет о скульптурной композиции, на которой запечатлен князь Глеб Святославич и игумен Никон Печерский. Здесь также отобразили копию Тмутараканского камня - одного из символов связи Крыма и РФ. Об этом 15 декабря сообщило агентство RNS.
Участниками церемонии открытия этой композиции стали замглавы Минкульта РФ Николай Овсиенко, зампредседателя Совета министров Крыма Юлия Жукова, митрополит Платон и глава города Керчь Сергей Бороздин.
Автором проекта является скульптор Андрей Голубев, а его финансовую сторону на себя взяли Российское военно-историческое общество и ряд меценатов.