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Новый символ единства России и Крыма открыли в Керчи

16 декабря 2019, 11:54
Фото: upload.wikimedia.org
На официальном портале Минкульта Крыма появилась информация об открытии в Керчи памятника, который символизирует единство республики и России.

Речь идет о скульптурной композиции, на которой запечатлен князь Глеб Святославич и игумен Никон Печерский. Здесь также отобразили копию Тмутараканского камня - одного из символов связи Крыма и РФ. Об этом 15 декабря сообщило агентство RNS.

Участниками церемонии открытия этой композиции стали замглавы Минкульта РФ Николай Овсиенко, зампредседателя Совета министров Крыма Юлия Жукова, митрополит Платон и глава города Керчь Сергей Бороздин.

Автором проекта является скульптор Андрей Голубев, а его финансовую сторону на себя взяли Российское военно-историческое общество и ряд меценатов.

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