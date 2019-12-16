Почти 1 млрд руб потратят на ремонт корпуса ростовского роддома

На эти работы направят 992 миллиона рублей из областного и городского бюджетов. Решение о ремонт принял глава области Василий Голубев после посещения учреждения.
Работы продлятся три года, после чего отделение примет и женскую консультацию. Оно рассчитано на 85 коек.
«Город закупит современное оборудование для акушерского корпуса. Здесь появится новое высокотехнологичное отделение для будущих мам и малышей», — заявил губернатор.
Добавим, что здание построили в 1937 году. Его признали аварийным и закрыли три года назад.