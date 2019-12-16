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Почти 1 млрд руб потратят на ремонт корпуса ростовского роддома

16 декабря 2019, 19:02
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону в следующем году начнется капитальный ремонт акушерского корпуса роддома № 5, сообщили в правительстве региона.

На эти работы направят 992 миллиона рублей из областного и городского бюджетов. Решение о ремонт принял глава области Василий Голубев после посещения учреждения.

Работы продлятся три года, после чего отделение примет и женскую консультацию. Оно рассчитано на 85 коек.

«Город закупит современное оборудование для акушерского корпуса. Здесь появится новое высокотехнологичное отделение для будущих мам и малышей», — заявил губернатор.

Добавим, что здание построили в 1937 году. Его признали аварийным и закрыли три года назад.

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