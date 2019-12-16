«Центр-инвест» предлагает льготную семейную ипотеку под 4,5%

Posted 16 декабря 2019, 16:30
Published 16 декабря 2019, 16:30
Modified 17 сентября 2022, 16:38
Updated 17 сентября 2022, 16:38
На сегодняшний день в банке действует целый ряд льготных ипотечных программ. Так, если клиент располагает средствами на 50-процентный первоначальный взнос, его ипотечная ставка – 8% годовых. В то же время, есть варианты заплатить первый взнос всего в 10% от стоимости покупаемого жилья и получить кредит со ставкой от 9% и на срок до 20 лет. Ранее первоначальный взнос был 20%.
«Центр-инвест» также снизил до 4,5% ставку по льготной семейной ипотеке. Этим предложением могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй, третий, четвертый ребенок. Также эти условия распространяются на семьи в которых есть ребенок-инвалид. Льготные условия распространяются и на рефинансирование ипотеки.
Улучшились условия потребительского кредитования. Теперь клиент может взять сумму до 1 млн рублей на срок до 5 лет под 11% годовых.