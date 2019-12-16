«Центр-инвест» предлагает льготную семейную ипотеку под 4,5%

На сегодняшний день в банке действует целый ряд льготных ипотечных программ. Так, если клиент располагает средствами на 50-процентный первоначальный взнос, его ипотечная ставка – 8% годовых. В то же время, есть варианты заплатить первый взнос всего в 10% от стоимости покупаемого жилья и получить кредит со ставкой от 9% и на срок до 20 лет. Ранее первоначальный взнос был 20%.