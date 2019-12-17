Археологи решили загадку каменных истуканов на острове Пасхи

Газета “Известия” пишет, что учеными были исследованы два моаи в каменоломнях вулкана Рано-Рараку в центральной части острова. Вулкан выступил источником материалов девяносто пяти процентов каменных статуй, которых всего свыше одной тысячи. Территория представляла собой плодородный сельскохозцентр, где выращивали бананы, колоказию и батат.