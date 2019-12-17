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Археологи решили загадку каменных истуканов на острове Пасхи

17 декабря 2019, 15:50
Фото: pxhere.com
Международная группа археологов из Новой Зеландии, США и Чили разгадала феномен моаи — каменных истуканов на острове Пасхи (Рапа-Нуи). Так, статуи предназначались для сохранения плодородия земель.

Газета “Известия” пишет, что учеными были исследованы два моаи в каменоломнях вулкана Рано-Рараку в центральной части острова. Вулкан выступил источником материалов девяносто пяти процентов каменных статуй, которых всего свыше одной тысячи. Территория представляла собой плодородный сельскохозцентр, где выращивали бананы, колоказию и батат.

Отмечается, что найденные в каменоломне моаи не были предназначены для транспортировки, их значение заключалось в охране природы карьера и способствованию сельскохозпроизводству.

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