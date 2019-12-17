Бюджет Ростова на 2020 год составлен с дефицитом в 1,5 млрд рублей

«Дефицит будет покрываться за счет заемных средств. На 2021 и 2022 год бюджет планируется бездифицитный. Особенности принимаемого бюджета в том, что формировался на основе 22 муниципальных программ, из них - 7 социально направленных. На сегодня на эти 7 программ выделяется на 5% больше средств, чем в 2019 году. Также в бюджете запланированы средства на развитие социального развития нашей инфраструктуры», - сказал Климов.