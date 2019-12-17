Бюджет Ростова на 2020 год составлен с дефицитом в 1,5 млрд рублей

«На заседании гордумы представили проект плана бюджета на 2020-2022 годы. Предварительно, проект бюджета прошел публичные слушания, депутатские комиссии. Бюджет вызвал большой интерес у депутатов, все хотели посмотреть, как будут распределены бюджетные средства по всем округам. Все вопросы заданы, нам дали объективные ответы на них», - сказал Климов.
В бюджете на 2020 год, как сказал Климов, запланированы: доходная часть - порядка 33 млрд рублей, расходная - 35,5 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета на 2020 год составляет порядка 1,5 млрд рублей.
«Дефицит будет покрываться за счет заемных средств. На 2021 и 2022 год бюджет планируется бездифицитный. Особенности принимаемого бюджета в том, что формировался на основе 22 муниципальных программ, из них - 7 социально направленных. На сегодня на эти 7 программ выделяется на 5% больше средств, чем в 2019 году. Также в бюджете запланированы средства на развитие социального развития нашей инфраструктуры», - сказал Климов.
В структуре собственных доходов в 2020 году ожидается прирост за счет больших поступлений собственных налоговых и неналоговых поступлений, отметил спикер. Кроме того, по словам Климова, бюджет Ростовской области передает городу полномочия по транспортному налогу - а это дополнительный 1,2 млрд собственный доход.
Главные статьи расхода - около 70% средств - будут направлены на социальные программы: образование, строительство новых школ, здравоохранение, культуру, спорт и дорожное строительство. На реализацию нацпроектов планируется выделить 12% из бюджета города.