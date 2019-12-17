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НАТО зафиксировало повышение активности подводных лодок России

17 декабря 2019, 16:03
Фото: mil.ru
По информации НАТО, специалисты организации отмечают повышение активности российских подводных лодок в этом году. Этот показатель является максимально высоким с периода «холодной войны».

Основными зонами, где Россия наращивает свою активность под водой, являются север Атлантического океана и Норвежского моря, отметили в ведомстве. Об этом 16 декабря сообщило агентство RNS.

Пресс-секретарь альянса Оан Лунгеску предупредил, что НАТО примет ответные меры, которые проявятся в усилении патрулирования и укреплении средств противодействия подводкам.

Лунгеску также напомнил о последних разработках России в оснащении подобного вооружения и о том, что неизвестно, могут ли западные системы обороны противодействовать последним российских разработкам.

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