НАТО зафиксировало повышение активности подводных лодок России

Основными зонами, где Россия наращивает свою активность под водой, являются север Атлантического океана и Норвежского моря, отметили в ведомстве. Об этом 16 декабря сообщило агентство RNS.
Пресс-секретарь альянса Оан Лунгеску предупредил, что НАТО примет ответные меры, которые проявятся в усилении патрулирования и укреплении средств противодействия подводкам.
Лунгеску также напомнил о последних разработках России в оснащении подобного вооружения и о том, что неизвестно, могут ли западные системы обороны противодействовать последним российских разработкам.