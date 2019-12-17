Неизвестные в Ростове разрисовали машину и прокололи ей колеса

Происшествие случилось в ночное время на улице Погодина. Неизвестные при помощи баллончиков с краской разрисовали припаркованную машину. В том числе они прошли по капоту и крыше.
«Какие-то варвары прокололи четыре колеса, а в бензобак залили маслянистую жидкость. Всего возле машины в тот момент заметили четырех парней и одну девушку», — сказано в сообщении.
Отмечается, что владелец транспорта написал заявление в полицию. Пользователи в комментариях раскритиковали поступок неизвестных и предположили, что это была месть.