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Неизвестные в Ростове разрисовали машину и прокололи ей колеса

17 декабря 2019, 05:24
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону несколько человек повредили припаркованный легковой автомобиль, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Происшествие случилось в ночное время на улице Погодина. Неизвестные при помощи баллончиков с краской разрисовали припаркованную машину. В том числе они прошли по капоту и крыше.

«Какие-то варвары прокололи четыре колеса, а в бензобак залили маслянистую жидкость. Всего возле машины в тот момент заметили четырех парней и одну девушку», — сказано в сообщении.

Отмечается, что владелец транспорта написал заявление в полицию. Пользователи в комментариях раскритиковали поступок неизвестных и предположили, что это была месть.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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