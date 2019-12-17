Новогодний концерт Карауловой и Грува в Ростове оплатят неизвестные меценаты

В новогоднюю ночь у главной елки Ростова выступят известные артисты: певица Юлианна Караулова и диджей Грув. Однако, сколько будет стоить выступление звезд в эту ночь — неизвестно. Как отметил Доманов, главный принцип выбора Карауловой и Грува — разноплановость артистов.
«Мы придерживаемся принципа, чтобы звезды были на разного слушателя, поэтому есть и молодежный исполнитель Юлианна Караулова, а диджей — это уже другая музыка. Три-четыре звезды — и дороговато, и нецелесообразно, две для первого раза очень неплохо», — сказал чиновник.
По словам Доманова, концерт оплачивают спонсоры, но называть имена щедрых меценатов он не стал.