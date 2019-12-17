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Новогодний концерт Карауловой и Грува в Ростове оплатят неизвестные меценаты

17 декабря 2019, 13:43
Фото: Okras/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
новый год юлианна караулова dj грув
Выступление Юлианны Карауловой и диджея Грува в новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону оплатят спонсоры, имена которых не разглашаются, заявил об этом на пресс-конференции во вторник глава управления культуры Ростова Александр Доманов.

В новогоднюю ночь у главной елки Ростова выступят известные артисты: певица Юлианна Караулова и диджей Грув. Однако, сколько будет стоить выступление звезд в эту ночь — неизвестно. Как отметил Доманов, главный принцип выбора Карауловой и Грува — разноплановость артистов.

«Мы придерживаемся принципа, чтобы звезды были на разного слушателя, поэтому есть и молодежный исполнитель Юлианна Караулова, а диджей — это уже другая музыка. Три-четыре звезды — и дороговато, и нецелесообразно, две для первого раза очень неплохо», — сказал чиновник.

По словам Доманова, концерт оплачивают спонсоры, но называть имена щедрых меценатов он не стал.

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