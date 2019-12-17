Пентагон объявил о готовности переговоров насчёт баз в Турции

Американский чиновник также отметил, что эти сведения до него не довели до тех пор, пока он сам не прочёл об этом в СМИ. В связи с этим, Эспер сообщил, что собирается обсудить эту проблему со своим турецким коллегой, для установления истинных целей и планов турецких властей по озвученному вопросу. Но если это позиция действительно имеет местл, то она вызывает вопросы относительно приверженности Турции интересам и принципам альянса. Об этом 17 декабря сообщило агентство RNS.