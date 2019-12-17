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Пентагон объявил о готовности переговоров насчёт баз в Турции

17 декабря 2019, 15:39
Фото: upload.wikimedia.org
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что для корректного комментирования ситуации вокруг заявлений турецких властей о готовности закрыть расположенные в этой стране американские военные базы, необходимо сначала понять, насколько серьёзны намерения президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Американский чиновник также отметил, что эти сведения до него не довели до тех пор, пока он сам не прочёл об этом в СМИ. В связи с этим, Эспер сообщил, что собирается обсудить эту проблему со своим турецким коллегой, для установления истинных целей и планов турецких властей по озвученному вопросу. Но если это позиция действительно имеет местл, то она вызывает вопросы относительно приверженности Турции интересам и принципам альянса. Об этом 17 декабря сообщило агентство RNS.

При этом, министр подчеркнул суверенность Турции в вопросе принятия подобных решений.

Ранее турецкий лидер объявил о том, что власти страны при необходимости могут свернуть базы американских военных сил Инджирлик и Куреджик.

Аналогичное заявление сделал и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, допустивший такую возможность в случае введения против Турции американских санкций.

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