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Просроченное мясо нашли в кафе в Ростовской области

17 декабря 2019, 08:42
Фото: piqsels.com
просрочка кафе
Продукты с истекшим сроком годности обнаружили в одном из кафе в селе Самбек, сообщает управление ветеринарии по Ростовской области.

Проверка была инициирована правоохранителями, к ней присоединились специалисты ветеринарной службы, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. В морозилках нашли 25 килограммов мяса, больше 11 килограммов фарша, почти 5 килограммов куриной печени, 280 яиц и около 3 килограммов свиного карбонада.

«Необходимых документов на продукцию у владельца кафе не оказалось. На мясе и фарше не было маркировки, часть товара оказалась с истекшим сроком годности», — сказано в сообщении.

При этом учреждение работало незаконно, так как не было зарегистрировано в государственной системе «Меркурий». За нарушения владельца кафе оштрафовали на 23 тысячи рублей.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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