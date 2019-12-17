Просроченное мясо нашли в кафе в Ростовской области

Проверка была инициирована правоохранителями, к ней присоединились специалисты ветеринарной службы, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. В морозилках нашли 25 килограммов мяса, больше 11 килограммов фарша, почти 5 килограммов куриной печени, 280 яиц и около 3 килограммов свиного карбонада.
«Необходимых документов на продукцию у владельца кафе не оказалось. На мясе и фарше не было маркировки, часть товара оказалась с истекшим сроком годности», — сказано в сообщении.
При этом учреждение работало незаконно, так как не было зарегистрировано в государственной системе «Меркурий». За нарушения владельца кафе оштрафовали на 23 тысячи рублей.