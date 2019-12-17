Просроченное мясо нашли в кафе в Ростовской области

Проверка была инициирована правоохранителями, к ней присоединились специалисты ветеринарной службы, Роспотребнадзора и Россельхознадзора. В морозилках нашли 25 килограммов мяса, больше 11 килограммов фарша, почти 5 килограммов куриной печени, 280 яиц и около 3 килограммов свиного карбонада.