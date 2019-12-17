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«Ростов Арену» признали одним из лучших стадионов России

17 декабря 2019, 10:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
Одним из самых образцовых спортивных заведений признали стадион «Ростов-Арена», сообщило правительство Ростовской области.

Построенный в Ростове-на-Дону к ЧМ-18 стадион занял третье место во II Национальном конкурсе «Арена».

Ростовский объект с еще девятью претендентами участвовал в номинации стадионов категории А вместимостью от 15 тысяч зрителей. При выборе победителей учитывали эффективность деятельности стадиона, внутренний дизайн и архитектуру.

Национальный конкурс проводит Олимпийский комитет РФ, Паралимпийский комитет России, Российская ассоциация спортивных сооружений при поддержке Минспорта России. В 2019 году заявки на участие в конкурсе подавали 235 объектов из 61 российского региона.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, «Ростов-Арена» является визитной карточкой региона и привлекает тысячи любителей спорта.

В настоящее время ростовский стадион занимает второе место по посещаемости в Российской премьер-лиге, каждый мачт на трибунах присутствует не менее 32 тысяч болельщиков.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Спорт
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