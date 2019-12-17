«Ростов Арену» признали одним из лучших стадионов России

Построенный в Ростове-на-Дону к ЧМ-18 стадион занял третье место во II Национальном конкурсе «Арена».
Ростовский объект с еще девятью претендентами участвовал в номинации стадионов категории А вместимостью от 15 тысяч зрителей. При выборе победителей учитывали эффективность деятельности стадиона, внутренний дизайн и архитектуру.
Национальный конкурс проводит Олимпийский комитет РФ, Паралимпийский комитет России, Российская ассоциация спортивных сооружений при поддержке Минспорта России. В 2019 году заявки на участие в конкурсе подавали 235 объектов из 61 российского региона.
По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова, «Ростов-Арена» является визитной карточкой региона и привлекает тысячи любителей спорта.
В настоящее время ростовский стадион занимает второе место по посещаемости в Российской премьер-лиге, каждый мачт на трибунах присутствует не менее 32 тысяч болельщиков.