Суд признал законным уголовное дело в отношении донского министра здравоохранения

Министра здравоохранения Ростовской области отправили под домашний арест до 27 января. Быковская подозревается в превышении должностных полномочий. Также задержан и отправлен в СИЗО на тот же срок ее заместитель Станислав Беседовский. Следствие полагает, что министр могла быть замешена в 2017 году в махинациях с госконтрактами.