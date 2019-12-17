Суд признал законным уголовное дело в отношении донского министра здравоохранения

Министра здравоохранения Ростовской области отправили под домашний арест до 27 января. Быковская подозревается в превышении должностных полномочий. Также задержан и отправлен в СИЗО на тот же срок ее заместитель Станислав Беседовский. Следствие полагает, что министр могла быть замешена в 2017 году в махинациях с госконтрактами.
Быковская, как считают следователи, помогла швейцарской компании AFD Group SA, которая занималась обезвреживанием медицинских отходов, выиграть контракты на сумму более 300 миллионов рублей.
Однако Быковская посчитала, что уголовное дело в отношении нее возбудили незаконно и обратилась в суд.
«Судья отказал в удовлетворении ходатайства о признании постановления о возбуждении уголовного дела незаконным», — отметили в суде.