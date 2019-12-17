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Суд признал законным уголовное дело в отношении донского министра здравоохранения

17 декабря 2019, 13:41
Фото: odbro.ru
татьяна быковская арест
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону во вторник признал законным возбужденное уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, сообщил RostovGazeta пресс-секретарь суда.

Министра здравоохранения Ростовской области отправили под домашний арест до 27 января. Быковская подозревается в превышении должностных полномочий. Также задержан и отправлен в СИЗО на тот же срок ее заместитель Станислав Беседовский. Следствие полагает, что министр могла быть замешена в 2017 году в махинациях с госконтрактами.

Быковская, как считают следователи, помогла швейцарской компании AFD Group SA, которая занималась обезвреживанием медицинских отходов, выиграть контракты на сумму более 300 миллионов рублей.

Однако Быковская посчитала, что уголовное дело в отношении нее возбудили незаконно и обратилась в суд.

«Судья отказал в удовлетворении ходатайства о признании постановления о возбуждении уголовного дела незаконным», — отметили в суде.

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