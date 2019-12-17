Свыше 10 млн рублей потратят на недостающие указатели улиц в Ростове

«В 2020 году состоится Всероссийская перепись населения, в которой примут участие все муниципальные образования города. На территории Ростова утверждена комиссия по проведению подготовки к переписи. В городе выявлено отсутствие 10 136 указателей улиц и 9 982 номерных знаков. В соответствии с Федеральным законом „О Всероссийской переписи населения“, органы местного самоуправления должны обеспечить наличие недостающих номерных знаков, в этой связи просим вас принять решение о выделении 10 млн 542 тысяч рублей для департамента ЖКХ для установки недостающих знаков и названия улиц», — сказала Камбулова.