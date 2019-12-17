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Свыше 10 млн рублей потратят на недостающие указатели улиц в Ростове

17 декабря 2019, 13:26
Фото: FunNavigator/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
табличка название улицы
В Ростове-на-Дону на восстановление указателей улиц и номеров домов будет направлено из городского бюджета 10,5 миллиона рублей, сообщает RostovGazeta.

Во вторник в гордуме Ростова-на-Дону состоялось заседание, где выступила заместитель главы администрации города по экономике Светлана Камбулова.

«В 2020 году состоится Всероссийская перепись населения, в которой примут участие все муниципальные образования города. На территории Ростова утверждена комиссия по проведению подготовки к переписи. В городе выявлено отсутствие 10 136 указателей улиц и 9 982 номерных знаков. В соответствии с Федеральным законом „О Всероссийской переписи населения“, органы местного самоуправления должны обеспечить наличие недостающих номерных знаков, в этой связи просим вас принять решение о выделении 10 млн 542 тысяч рублей для департамента ЖКХ для установки недостающих знаков и названия улиц», — сказала Камбулова.

Решение о выделении средств поддержал и сити-менеджер Алексей Логвиненко.

«На сегодняшний день проблема есть, и ее надо решать», — сказал он.

Депутаты городской думы единогласно проголосовали за выделение средств из бюджета на таблички-указатели улиц.

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