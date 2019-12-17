Ученые предупредили о рисках использования электронных сигарет

Участниками исследования в 2013 году стали 32 тысячи взрослых американских граждан. Изначально, они не имели проблем с легкими, но к 2016 году выяснилось, что у курящих электронные сигареты людей риск возникновения астмы, бронхита, эмфиземы и других респираторных болезней выше на 30 процентов. Исследователи обращают внимание, что эти болезни развивались очень стремительно - всего за три года. Об этом 16 декабря сообщило агентство RNS.