rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ученые предупредили о рисках использования электронных сигарет

17 декабря 2019, 15:55
Фото: pixabay.com
Стали известны результаты первого исследования долгосрочных последствий от потребления электронных сигарет. Оказалось, что они имеют повышенный риск получить хронические заболевания легких.

Участниками исследования в 2013 году стали 32 тысячи взрослых американских граждан. Изначально, они не имели проблем с легкими, но к 2016 году выяснилось, что у курящих электронные сигареты людей риск возникновения астмы, бронхита, эмфиземы и других респираторных болезней выше на 30 процентов. Исследователи обращают внимание, что эти болезни развивались очень стремительно - всего за три года. Об этом 16 декабря сообщило агентство RNS.

При этом, у курильщиков обычных сигарет эти риски еще выше. Известно также, что некоторые курильщики одновременно потребляют оба вида сигарет, что повышает эти риски втрое.

Дополнительным источником вреда от электронных сигарет является вероятность получения телесного урона из-за перегрева и взрыва батареек. Кроме того, курильщик может повредить легкие вследствие проникновения вредных металлов.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28