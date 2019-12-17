Ученые предупредили о рисках использования электронных сигарет

Участниками исследования в 2013 году стали 32 тысячи взрослых американских граждан. Изначально, они не имели проблем с легкими, но к 2016 году выяснилось, что у курящих электронные сигареты людей риск возникновения астмы, бронхита, эмфиземы и других респираторных болезней выше на 30 процентов. Исследователи обращают внимание, что эти болезни развивались очень стремительно - всего за три года. Об этом 16 декабря сообщило агентство RNS.
При этом, у курильщиков обычных сигарет эти риски еще выше. Известно также, что некоторые курильщики одновременно потребляют оба вида сигарет, что повышает эти риски втрое.
Дополнительным источником вреда от электронных сигарет является вероятность получения телесного урона из-за перегрева и взрыва батареек. Кроме того, курильщик может повредить легкие вследствие проникновения вредных металлов.