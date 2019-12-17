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В больнице Новочеркасска отказались комментировать набор врачей без опыта

17 декабря 2019, 12:30
Фото: donland.ru
новочеркасская инфекционная больница
В инфекционной больнице Новочеркасска отказались комментировать сообщения СМИ о наборе врачей, которые раньше работали педиатрами, передает корреспондент RostovGazeta.

«Мы не даем комментарии по телефону», — сообщил сотрудник. На вопрос о том, можно ли прислать официальный запрос в больницу, собеседник ответил, что не знает, можно ли. Он пригласил журналиста прийти на открытие учреждения, которое должно пройти в среду.

Ранее в СМИ появилась информация, что три сотрудника, которых взяли на работу в инфекционную больницу Новочеркасска до этого работали педиатрами, хотя у них есть специальное образование. Медиков, как сообщает пресса, перевели из другой поликлиники города.

Работу инфекционной больницы пришлось остановить в конце ноября. Тогда из учреждения уволились сразу три врача. Как отмечают эксперты, сама больница находится в не очень хорошем состоянии, но последней каплей для специалистов стал разговор со следователями из-за смерти ребенка. Во время простоя пациентов принимали в Аксае и Ростове, большую часть детей, которых можно было лечить в обычных педиатрических отделениях, распределили по больницам города.

Вскоре больница должна возобновить свою работу, уже назначен новый главврач учреждения, приняты на работу четыре доктора, а к концу месяца в больнице должен прибыть врач из Башкирии.

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