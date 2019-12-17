В больнице Новочеркасска отказались комментировать набор врачей без опыта

Работу инфекционной больницы пришлось остановить в конце ноября. Тогда из учреждения уволились сразу три врача. Как отмечают эксперты, сама больница находится в не очень хорошем состоянии, но последней каплей для специалистов стал разговор со следователями из-за смерти ребенка. Во время простоя пациентов принимали в Аксае и Ростове, большую часть детей, которых можно было лечить в обычных педиатрических отделениях, распределили по больницам города.