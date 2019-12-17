В России могут уменьшить сроки выдачи материнского капитала

Изменения хотят распространить на такие направления, как маткапитал на образование, реабилитацию и адаптацию несовершеннолетних инвалидов, а также на улучшение условий жизни. Об этом 16 декабря сообщило агентство RNS.
Некоторое время назад, об объемах выданного в разное время маткапитала сообщал премьер Дмитрий Медведев. По его словам, на эти нужды с 2007 года выдали 2,5 трлн рублей. В следующем году в России планируют увеличение суммы самого материнского капитала.
Действие программы маткапитала длится до 2021 года, но вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минтруду изучить перспективы ее продления.