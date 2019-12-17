В России могут уменьшить сроки выдачи материнского капитала

Некоторое время назад, об объемах выданного в разное время маткапитала сообщал премьер Дмитрий Медведев. По его словам, на эти нужды с 2007 года выдали 2,5 трлн рублей. В следующем году в России планируют увеличение суммы самого материнского капитала.