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В России могут уменьшить сроки выдачи материнского капитала

17 декабря 2019, 16:06
Фото: pixabay.com
В общем доступе появилась информация о планах Министерства труда сократить длительность принятия решения по выдаче материнского капитала с одного месяца до 12 дней. Если инициативу ведомства одобрят, то выдавать деньги будут за 3-10 рабочих дней.

Изменения хотят распространить на такие направления, как маткапитал на образование, реабилитацию и адаптацию несовершеннолетних инвалидов, а также на улучшение условий жизни. Об этом 16 декабря сообщило агентство RNS.

Некоторое время назад, об объемах выданного в разное время маткапитала сообщал премьер Дмитрий Медведев. По его словам, на эти нужды с 2007 года выдали 2,5 трлн рублей. В следующем году в России планируют увеличение суммы самого материнского капитала.

Действие программы маткапитала длится до 2021 года, но вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минтруду изучить перспективы ее продления.

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