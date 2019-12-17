В Средиземном море стартовали совместные учения России и Сирии

Отмечается, что в маневрах примут участие российские надводные корабли, ракетные катера, тральщики ВМС Сирии и самолеты с авиабазы «Хмеймим». В рамках мероприятия будут отработаны тактические действия, в числе которых стрельбы и совместное маневрирование.